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Царукян: я соглашусь на поединок с Физиевым, если он будет титульным

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Российский боец Арман Царукян назвал условие, при котором он согласился бы на бой с представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым.
Царукян: я соглашусь на поединок с Физиевым, если он будет титульным
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Мы не близкие друзья, но мы знакомы и тренировались несколько раз. Если UFC скажет мне, что в случае победы над Физиевым я получу титульный поединок, я определённо соглашусь», — цитирует Царукяна LowKick MMA.

18 июня Царукян одержал победу над бразильцем Йоахимом Силвой на турнире UFC on ESPN 47. Поединок, прошедший в Лас-Вегасе (США), продлился два раунда и закончился досрочной победой россиянина над бразильцем техническим нокаутом.

Таким образом, Царукян одержал 20-ю победу при трёх поражениях.

Ранее американец Джаред Каннонье после победы над итальянцем Марвином Веттори в рамках главного поединка на турнире UFC on ESPN 47 назвал условия для проведения боя с Хамзатом Чимаевым.

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