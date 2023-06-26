Царукян: я соглашусь на поединок с Физиевым, если он будет титульным
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«Мы не близкие друзья, но мы знакомы и тренировались несколько раз. Если UFC скажет мне, что в случае победы над Физиевым я получу титульный поединок, я определённо соглашусь», — цитирует Царукяна LowKick MMA.
18 июня Царукян одержал победу над бразильцем Йоахимом Силвой на турнире UFC on ESPN 47. Поединок, прошедший в Лас-Вегасе (США), продлился два раунда и закончился досрочной победой россиянина над бразильцем техническим нокаутом.
Таким образом, Царукян одержал 20-ю победу при трёх поражениях.
Ранее американец Джаред Каннонье после победы над итальянцем Марвином Веттори в рамках главного поединка на турнире UFC on ESPN 47 назвал условия для проведения боя с Хамзатом Чимаевым.