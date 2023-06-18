Каннонье назвал условие для боя с Чимаевым
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«Если мне скажут: «Твой бой с Хамзатом будет претендентским», я отвечу согласием. Я хочу титула, а не драк со зрелищными бойцами. Повторюсь, если этот бой гарантирует мне титульник, то я согласен», — сказал американец.
Бой, прошедший в Лас-Вегасе (США), завершился победой Каннонье единогласным решением судей.
Напомним, что Джаред занимает четвёртую строчку рейтинга среднего веса. На его счету 17 побед и шесть поражений.
Ранее сообщалось, что Арман Царукян победил Йоахима Силву на турнире UFC on ESPN 47.