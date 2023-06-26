Второй титул, пятая защита подряд и новые соперники: почему Немкову стоит перейти в тяжёлый вес Bellator

Вадим Немков может продолжить карьеру в тяжёлом весе. По словам источника в промоушене Bellator, действующий чемпион в полутяжёлой категории рассматривает возможность перехода в смежный дивизион, который может стать для него новым вызовом. При этом одной из причин этого шага могут быть сложности со сгонкой веса, спровоцировавшие проблемы со здоровьем.

Для Вадима Немкова победа над Йоэлем Ромеро стала одной из самых важных в карьере. Он не только уверенно взял верх над одной из главных звёзд американского промоушена и в четвёртый раз отстоял титул, сравнявшись по этому показателю с Беном Аскреном, Крис Сайборг и Илимой-Лей Макферлейн, но и вплотную подобрался к абсолютному рекорду Bellator по числу защит пояса, принадлежащему Патрисио Фрейре (пять). И это позволило представителю Fedor Team возглавить рейтинг сильнейших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий, чего ранее не удавалось ни одному россиянину.

Но может случиться так, что повторить достижение Фрейре Немкову всё же не удастся. Как минимум в рамках полутяжёлого веса. Как сообщил ТАСС источник в организации, в ближайшее время Вадим может сменить дивизион.

«Вадим Немков может перейти в тяжёлый вес. Это новые вызовы для него», — говорится в заявлении источника.

Разговоры об этом пошли ещё перед его дуэлью с Ромеро. В интервью «Спорт-Экспрессу» чемпион признался, что с годами стал испытывать сложности из-за сгонки, что и заставило его рассмотреть такой вариант.

«Сейчас кое-какие проблемы со здоровьем проявляются на фоне сгонок. Пора потихоньку думать о тяжёлом весе, потому что здоровье тоже надо сохранить после карьеры. С почками что-то началось. Стандартная проблема в сгонке веса. Последний ли это бой в полутяжёлом весе? Всё может быть. Подерусь, восстановлюсь и, может быть, дальше буду в полутяжах драться», — рассуждал спортсмен.

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Безусловно, трудности с весогонкой — серьёзная причина для смены дивизиона. Ведь чем сложнее этот процесс, тем меньше у бойца шансов продемонстрировать все свои лучшие качества в октагоне. Ранее в MMA от его последствий страдали многие атлеты, включая бывших чемпионов UFC Гловера Тейшейру, Йоанну Йенджейчик и Дейвесона Фигередо. Все они называли это обстоятельство одной из причин их поражений в титульных боях с Иржи Прохазкой, Роуз Намаюнас и Брендоном Морено соответственно. И хотя Немкову негативные последствия сгонки не помешали добиться успеха, тревожный звоночек, судя по всему, прозвучал.

Однако не исключено, что это стало лишь одной из причин, подтолкнувших Немкова к данному шагу. Сейчас в полутяжёлой категории для него практически не осталось вызовов. Трёх сильнейших он уже побил, причём Фила Дэвиса — дважды, а другие бойцы из верхней семёрки недотягивают до его уровня. Грант Нил и Карл Мур не побеждали серьёзных оппонентов, Алекс Полиззи идёт на серии из двух поражений, а Довлетджан Ягшимуродов лишь приходит в себя после двух неудач на старте выступлений в Bellator.

Поэтому крайне сложно найти соперника, который был бы интересен не только фанатам, но и самому Немкову. На прошедшем шоу Кори Андерсон раздельным решением судей взял верх над Филом Дэвисом и сделал заявку на проведение трилогии с Вадимом. Но интересно ли это самому обладателя трофея? С учётом того, что за последние 14 месяцев он дважды пересекался с американцем, а в ноябре уверенно справился с ним, в это верится с трудом.

Поэтому желание Немкова попробовать себя в относительно новой обстановке не вызывает удивления. Здесь он сможет не только пересечься с другими соперниками, но и попытаться стать четвёртым в истории чемпионом Bellator в двух дивизионах. Ранее эта планка покорялась только Фрейре, Джо Уоррену и Райану Бейдеру — одному из самых непримиримых соперников Fedor Team, которого сам Вадим ранее уже побеждал. В августе 2020 года он нокаутировал его во втором раунде и отобрал пояс в дивизионе не выше 93 кг.

И хотя для Немкова встреча с Бейдером не станет чем-то новым, она наверняка привлечёт гораздо большее внимание публики, чем реванш с Андерсоном. За последние три года Райан выиграл сразу у двух одноклубников Вадима по Fedor Team. Сначала он в равном бою превзошёл Валентина Молдавского, а затем второй раз нокаутировал Фёдора Емельяненко, окончательно отправив легенду на пенсию. И было бы крайне интересно посмотреть, сумеет ли воспитанник Последнего Императора вновь отомстить за своего учителя и лишить американца титула ещё и в тяжёлом весе.

При этом соглашаться на меньшее и проводить пробный бой в 120 кг Немкову не стоит. Как лидер рейтинга P4P, он вправе с ходу получить себе в соперники действующего обладателя трофея, тем более что ранее уже расправлялся с ним. По сути, их противостояние в тяжёлом весе вряд ли чем-то будет отличаться от битвы в полутяжёлом. В отличие от того же Джона Джонса, который несколько лет усиленно работал над физикой и разительно изменился после перехода в смежную категорию, Бейдер таким похвастаться не может. По сути, его тело не претерпело трансформаций, а форма осталась на том же уровне.

Так, перед последними сражениями вес американца составлял около 106 кг — средние показатели для представителей самого престижного дивизиона. Но примерно такие же цифры он вполне мог демонстрировать и ранее, когда был полутяжеловесом. Ведь не секрет, что после взвешивания спортсмены возвращают себе часть потерянных килограммов. Тот же Алекс Перейра всего за сутки набрал более десяти перед первой схваткой с Исраэлем Адесаньей в UFC. И Бейдер уж точно способен на такое.

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Что касается Немкова, то ранее у него уже был опыт выступления в тяжах. И хотя он был неудачным, придавать ему особое значение не стоит. В декабре 2015 года он принял участие в Гран-при RIZIN, в рамках которого провёл два поединка за трое суток. И если в первом он легко нокаутировал Горана Рельича, то во втором проиграл Иржи Прохазке. Россиянин чувствовал себя так плохо, что был вынужден отказаться от продолжения борьбы по окончании первого раунда. По примеру PRIDE, тот длился десять минут.

«Было необходимо иначе готовиться. Заранее знал о Гран-при RIZIN, но за полтора месяца до него бился на чемпионате мира по боевому самбо. Было очень мало времени на подготовку, кроме того, не выдержал такого накала… Я тогда очень расстроился, но Фёдор поддержал меня. Сказал, что всё бывает. После мы разобрали мои ошибки… Главная состояла в том, что я вышел в ринг и с ходу стал действовать на максимальных оборотах, а надо было экономить силы», — признавался Немков в интервью RT.

Если на этот раз Вадиму удастся не совершить тех же ошибок и более грамотно провести поединок, то он сможет повторить свой успех трёхлетней давности и вновь сокрушить Бейдера. А это откроет перед ним отличные перспективы. Пусть тяжёлый дивизион Bellator нельзя назвать переполненным талантами, но возможность подраться с новыми оппонентами уже можно считать неплохой мотивацией. Как и завоевание второго пояса. А после этого вполне может будет получить новые рычаги в ходе возможных переговоров с UFC, где было бы крайне любопытно посмотреть на одного из сильнейших российских бойцов современности.