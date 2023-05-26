«Клуб грамотно вложился в своё будущее»: «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой на один сезон

Артём Дзюба подписал новое соглашение с «Локомотивом» до лета 2024 года. В следующем сезоне перед форвардом и коллективом будет стоять куда более амбициозная задача: не просто сохранить место в РПЛ, а вновь бороться за лидерские позиции. По мнению специалистов, решение клуба вполне логично. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России сходу вписался в состав и забил восемь мячей в 11 играх. А в его отсутствие из-за небольшой травмы железнодорожники немного забуксовали. Кроме того, по словам Дмитрия Лоськова, нападающий стал лидером не только на поле, но и в раздевалке.

Артём Дзюба следующий сезон проведёт в московском «Локомотиве». Форвард в четверг, 25 мая, продлил контракт с железнодорожниками до лета 2024-го с возможностью пролонгации ещё на год. Новость о подписании нового соглашения не стала неожиданностью. Нападающий пришёл в команду весной. Перед ним стояла задача помочь коллективу сохранить прописку в РПЛ, и он с ней, безусловно, справился.

Назло критикам, которые после неудачи в Турции уже отправляли 34-летнего россиянина на пенсию, футболист в 11 матчах во всех турнирах забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи, став важнейшим звеном в атаке красно-зелёных.

«Зимой, когда мы приглашали Артёма в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач «Локомотив» будет приоритетным выбором для продолжения карьеры. Поэтому в рамках изначальных договорённостей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели — вернуть футбольный клуб «Локомотив» на лидирующие позиции», — заявил спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в комментарии пресс-службе команды.

Надо отметить, что железнодорожники с приходом главного тренера Михаила Галактионова, а также с появлением в составе Дзюбы и молодых Максима Глушенкова с Сергеем Пиняевым во второй части сезона преобразились. После зимней паузы команда в чемпионате России потерпела только одно поражение от «Зенита» (1:2), но и в этом матче красно-зелёные выглядели достойно.

По количеству набранных за весну очков «Локомотив» и вовсе занимает первое место (26), опережая ЦСКА (25) и «Зенит» (24), который откровенно расслабился после завоевания чемпионства. Такой рывок позволил коллективу взлететь с 14-й строчки на девятую и даже бороться за восьмёрку сильнейших. За два тура до конца отставание от «Оренбурга» составляет всего одно очко.

При этом последние матчи показали, что Артём действительно играет важную роль на поле. В его отсутствие из-за небольшого повреждения во встречах с «Крыльями Советов» (1:1) и «Факелом» (1:0) атака железнодорожников выглядела обескровленной. В противостоянии с самарцами помог удар из штрафной Вильсона Изидора, а мяч в ворота воронежцев отправил вышедший на замену Антон Миранчук. После этого специалисты даже начали говорить о «дзюбозависимости» команды.

Галактионов также признался, что с опытным форвардом у его коллектива значительно больше вариантов в нападении.

«Когда мы планируем ход матча и анализируем соперника, мы думаем, какой игрок нам необходим и в какой зоне. Нам нужен был игрок, который сможет цепляться за мячи. К сожалению, остроты не хватило. Конечно, когда Дзюба в наличии, вариантов в атаке у нас будет больше. Конкретики, остроты нам не хватало. И нам было очень важно не попасться на контратаку «Факела», — сказал тренер после встречи с воронежским клубом.

Большинство специалистов положительно отнеслись к продлению контракта с Дзюбой. По мнению бывшего полузащитника «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового, россиянин в состоянии играть на высоком уровне ещё как минимум пять лет.

«Мастерство никуда не денешь. Что тут говорить, если у нас 38-летнего Кристиана Нобоа признавали лучшим футболистом, и он по сей день является лидером своего клуба. Так же и Артём. Поэтому, продлив контракт с Дзюбой, «Локомотив» грамотно вложился в своё будущее. Он ещё всем покажет», — заявил собеседник RT.

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов, в свою очередь, обратил внимание на то, что Артём быстро влился в коллектив и нашёл общий язык с наставником и партнёрами.

«Как работается с Дзюбой сейчас? Шикарно. Он встряхнул коллектив и в раздевалке, и вне её. Пару раз он уже напихал, так сказать, и люди чуть опустились. Сильнее Баринова? Баринов не такой, он больше на поле доказывает, а Дзюба может где-то и прикрикнуть. Это приносит результат. Он и игрой своей показывает. Хотя я у него всегда спрашиваю: «Как ты это делаешь? Бегаешь медленнее меня». Авторитет главного тренера не задевает. Он опытный, прошёл нашу школу. Шутят между собой, подкалывают друг друга. Но никто не обижается», — сказал Лоськов в ходе разговора на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Сам нападающий в кратком интервью пресс-службе железнодорожников также отметил важность коммуникации внутри команды. Как признался форвард, ему очень нравится атмосфера в «Локомотиве».

«Рад, что остаюсь... У меня прекрасные взаимоотношения с главным тренером, вообще с тренерским штабом. Ну и, конечно, с командой. У нас очень хороший «коннект». Рад ещё здесь поиграть вместе с ребятами. Надеюсь, что ещё «пошумим» (улыбается)», — сказал Дзюба.

«Пошуметь» Артём сможет уже в матче 29-го тура РПЛ с московским «Динамо». Нападающий говорит, что уже восстановился от травмы и готов проявить себя в противостоянии с бело-голубыми.