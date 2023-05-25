Спортивный директор «Локомотива» заявил, что переговоры с Дзюбой прошли быстро

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что переговоры с нападающим Артёмом Дзюбой прошли быстро.

«Когда мы приглашали Артёма, сразу договорились, что в случае выполнения поставленных задач «Локомотив» будет приоритетным выбором для продолжения карьеры.

Поэтому в рамках изначальных договорённостей мы начали вести переговоры. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании сторон», — приводит слова Ульянова пресс-служба «Локомотива».

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на год.

В нынешнем сезоне Дзюба забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее Дмитрий Лоськов рассказал о работе с нападающим Артёмом Дзюбой.