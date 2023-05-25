Пименов: в следующем сезоне Дзюба должен помочь «Локомотиву» занять призовое место

Бывший нападающий сборной России по футболу считает правильным решение руководства московского «Локомотива» подписать новый контракт с форвардом Артёмом Дзюбой.

«То, что «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой, неудивительно. За счёт него команда и вылезла из подвала турнирной таблицы. Он действительно вытащил «Локо» в этом сезоне. Он был лидером. Это однозначно. Дзюба однозначно поможет железнодорожникам добраться до медалей», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

После 28 туров Российской премьер-лиги красно-зелёные набрали 39 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с Дзюбой.