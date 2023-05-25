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Быстров не уверен, что Дзюба сможет играть на высоком уровне в новом сезоне

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров считает, что Артём Дзюба вряд ли в сезоне-2023/24 будет так же полезен московскому «Локомотиву», как в концовке текущего чемпионата.

«Дзюба усилил команду зимой, но от одного игрока ничего не может зависеть. В следующем сезоне, когда будут поставлены задачи, то «Локомотиву» точно будет труднее», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист «Спартака» не уверен, что Дзюба справится с нагрузками в предстоящем чемпионате.

«Мне трудно судить, сможет ли нападающий действовать на высоком уровне, как сейчас. Возраст такая штука, что люди не молодеют, трудно набирать кондиции и может быть травма», — добавил Быстров.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с Дзюбой.

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