Туфрин: Дзюба по сравнению с Соболевым — ангел

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин сравнил нападающих «Локомотива» Артёма Дзюбу и «Спартака» Александра Соболева после их скандальных инцидентов.

«Дзюба по сравнению с Соболевым — это ангел. Потому что у Дзюбы — это личное, кто-то выложил видео в интернет. Артём медийный, но далеко не глупый. А Соболев просто дурак. Вседозволенность, которая существует для него в «Спартаке», привела его к этому», — цитирует Туфрина «РБ Спорт».

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ прошла 21 мая на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте главный арбитр игр Сергей Карасёв удалил Соболева и защитника красно-синих Виллиана Рошу за неспортивное поведение.

Нападающий красно-белых получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника армейцев.

Ранее сообщалось, что заседание КДК РФС с участием Роши и Соболева состоится 24 мая.