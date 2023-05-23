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Туфрин: Дзюба по сравнению с Соболевым — ангел

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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин сравнил нападающих «Локомотива» Артёма Дзюбу и «Спартака» Александра Соболева после их скандальных инцидентов.

«Дзюба по сравнению с Соболевым — это ангел. Потому что у Дзюбы — это личное, кто-то выложил видео в интернет. Артём медийный, но далеко не глупый. А Соболев просто дурак. Вседозволенность, которая существует для него в «Спартаке», привела его к этому», — цитирует Туфрина «РБ Спорт».

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ прошла 21 мая на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте главный арбитр игр Сергей Карасёв удалил Соболева и защитника красно-синих Виллиана Рошу за неспортивное поведение.

Нападающий красно-белых получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника армейцев. 

Ранее сообщалось, что заседание КДК РФС с участием Роши и Соболева состоится 24 мая.

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