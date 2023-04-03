Накал страстей: как Панарин оформил хет-трик из передач, а Овечкин и Малкин заработали солидные штрафы в матчах НХЛ

Артемий Панарин сделал три результативные передачи и помог «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Вашингтоном». Россиянин в третий раз в карьере преодолел планку в 60 ассистов за сезон и сравнялся по этому показателю с одной из легенд клуба Брайаном Личем. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не совладал с нервами в проигранном матче. Он ударил соперника клюшкой, а также саркастически поаплодировал рефери, за что заработал 12 минут штрафа. А нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился ещё больше, получив за споры с арбитром два дисциплинарных наказания по десять минут вдобавок к восьми уже имевшимся. Тем временем Кирилл Марченко принёс «Коламбусу» победу над «Оттавой» в овертайме и побил рекорд клуба по результативности среди новичков.

Достижение Панарина и нервы Овечкина

Домашний матч с «Рейнджерс» для «Вашингтона» был одной из последних возможностей удержаться на плаву в борьбе за плей-офф. Столичные потерпели шесть поражений в семи последних встречах, и положение их иначе как плачевным не назовёшь: 8 очков отставания от восьмого места, ведущего в Кубок Стэнли. Подопечные Жерара Галлана, впрочем, хотя и завершают регулярный чемпионат без излишнего давления, вряд ли были довольны двумя проигрышами подряд. В результате встреча получилась весьма напряжённой, причём не столько в спортивной, сколько в эмоциональной составляющей, а одними из главных действующих лиц привычно оказались российские хоккеисты.

В составе гостей в очередной раз блистал Артемий Панарин, который уже в шестой раз в этом сезоне оформил ассистентский хет-трик и был признан второй звездой матча. Первую результативную передачу нападающий «синерубашечников» исполнил в середине стартовой 20-минутки, отправив в атаку Винсента Трочека, который, в свою очередь, отпасовал на К'Андре Миллера. Для Панарина этот ассист стал 60-м в текущем чемпионате. Артемий уже в третий раз в карьере добирается до этой знаковой отметки, причём до него за всю историю «Рейнджерс» таким же достижением мог похвастаться лишь легендарный защитник Брайан Лич, блиставший в Нью-Йорке с конца 1980-х по начало 2000-х.

Также по теме Ворота на замке: Василевский и Самсонов оформили по «сухарю» и были признаны первыми звёздами матчей НХЛ Российские голкиперы стали одними из главных героев дня в НХЛ. Андрей Василевский и Илья Самсонов в четвёртый раз в сезоне оставили...

Таким образом, гости повели в счёте и спустя всего две минуты удвоили своё преимущество усилиями Алекси Лафреньера. А в начале второго периода Каапо Какко довёл счёт до угрожающего 3:0.

Огорчить Игоря Шестёркина, который за матч в общей сложности отразил 26 бросков, «Вашингтону» удалось лишь на 33-й минуте встречи. В том эпизоде принял непосредственное участие Александр Овечкин, который за всё предыдущее время запомнился разве что несколькими эффектными силовыми приёмами. Дилан Строум, получив пас от своего капитана, хитро бросил из-за ворот, и шайба срикошетила от голкипера прямо в сетку. Но внести перелом в неудачно складывавшуюся игру столичные так и не сумели. Во второй половине матча Панарин пополнил свою копилку ещё двумя ассистами. Сначала он помог отличиться соотечественнику Владимиру Тарасенко, который с ходу бросил с кистей в дальнюю девятку, а затем — Мике Зибанеджаду.

После пятого гола в свои ворота у игроков «Вашингтона» окончательно сдали нервы. Овечкин, столкнувшись с хитом в свой адрес от Барклая Гудроу, пришёл в ярость, погнался за соперником и несколько раз ударил его клюшкой. Эта вспышка спровоцировала массовую потасовку, в которой также приняли участие Нико Миккола, Том Уилсон и Мартин Фехервари. Все они получили от судей по пять минут удаления, а капитан «Кэпиталз» — две. Правда, после того как Александр саркастически поаплодировал арбитрам за вынесенное наказание, ему добавили ещё десять минут дисциплинарного штрафа. Такого с Великой Восьмёркой не случалось с сезона-2009/10, когда ему трижды выписывали по 15 минут за матч.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт объяснил эмоции своей главной звезды тем, что судьи пропустили удар по лицу в эпизоде, когда «Рейнджерс» забрасывал пятую шайбу.

«Он был раздражён тем, что на другом конце (площадки. — RT) нарушения не заметили, и обратно возвращался, охваченный этим раздражением. Наши ребята играли жёстко и эмоционально... у нас было определённое преимущество, и я думаю, здесь всё наложилось друга на друга. Сначала нужно продержаться, пока у Шири не закончится штрафное время, потом судьи пропускают нарушение — в результате раздражение понемногу нарастает», — заявил американский специалист.

Рекордный штраф Малкина

Отличился излишней эмоциональностью в этот игровой день и ещё один россиянин — Евгений Малкин. Во втором периоде встречи с «Филадельфией» форвард «Питтсбурга» заработал три двухминутных удаления подряд и, когда в начале третьего его вновь отправили в штрафной бокс, начал кричать на арбитра. За это россиянина наказали двойным дисциплинарным штрафом по десять минут, и ему пришлось отправиться в раздевалку. Таким образом, за матч Евгений получил сразу 28 минут. Это своего рода антирекорд, ведь такого в его карьере не случалось ни разу. Ранее самым длинным наказанием было 16 минут в игре против «Нью-Джерси» в декабре 2014 года.

«Против него сыграли высоко поднятой клюшкой, а (судьи. — RT) этого не увидели. Мне кажется, что он был огорчён, поскольку получил три малых штрафа, один из которых был за игру высоко поднятой клюшкой, а когда так же сыграли против него, то они этого не заметили. Очевидно, он эмоциональный парень. Его эмоции взяли над ним верх в тех обстоятельствах. Мы обсудим это. Он должен лучше контролировать свои эмоции, потому что нужен нам. Но он эмоциональный парень, и ставки сейчас высоки», — прокомментировал поведение Малкина главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Стоит отметить, что до своей вспышки Малкин успел записать себе в актив две результативные передачи и довести количество очков в нынешней регулярке до 80. Теперь на его счету 25 голов и 55 ассистов. А за всю карьеру в НХЛ Евгений сделал уже 757 результативных передач, что позволило ему выйти на чистое 45-е место в рейтинге ассистентов. Россиянин обошёл по этому показателю Дага Уайта, у которого их 755.

Курьёзным вышел гол Риккарда Ракелля, который случился после выигранного Малкиным вбрасывания. Швед швырнул шайбу в заградительное стекло, от которого она отлетела прямо в спину голкиперу «Филадельфии» Самуэлю Эрссону и затем срикошетила в ворота. А всего три минуты спустя связка Малкина и Ракелля сработала вновь: Евгений сделал ложный замах, отдал передачу партнёру на пятак, и тот не промахнулся.

Лучший новичок «Коламбуса»

Отлично провёл матч с «Оттавой» нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Россиянин отметился результативной передачей в основное время и стал автором победной шайбы в овертайме, попутно обновив пару клубных рекордов.

Марченко поразил ворота соперника уже на 16-й секунде дополнительного времени, что является вторым по скорости результатом в истории «Блю Джекетс». Ровно столько же времени на гол потребовалось нападающему Якубу Ворачеку в феврале 2022 года. А абсолютный рекорд клуба по этому показателю принадлежит Сету Джонсу, который в декабре 2018 года забил на десятой секунде.

Для российского хоккеиста этот гол стал 21-м в этой регулярке, и это новый рекорд среди новичков команды. Ранее он принадлежал Пьер-Люку Дюбуа, который отличился 20 раз в сезоне-2017/18.

«Это очень круто. Я очень рад забросить 21-ю шайбу на глазах у наших болельщиков. На выезде забивать не так приятно, но здесь, при своих фанатах, это нечто особенное», — прокомментировал свой первый в карьере гол в овертайме Марченко.