Василевский — первая звезда игровой недели в НХЛ по версии The Hockey News

Портал The Hockey News назвал российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«На этой неделе «Лайтнинг» завершил серию из четырёх поражений тремя победами, и Василевский был в центре всех них. Голкипер-ветеран «молний» показал феноменальные два сухих матча с тремя победами в трёх играх», — говорится в статье.

2 апреля «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0). Василевский отразил 38 бросков.

Таким образом, «Тампа» обеспечила себе участие в плей-офф НХЛ.

Ранее главный тренер «Тампы» назвал Василевского лучшим вратарём в мире.