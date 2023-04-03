Василевский — первая звезда игровой недели в НХЛ по версии The Hockey News
- AP
- © Adam Hunger
«На этой неделе «Лайтнинг» завершил серию из четырёх поражений тремя победами, и Василевский был в центре всех них. Голкипер-ветеран «молний» показал феноменальные два сухих матча с тремя победами в трёх играх», — говорится в статье.
2 апреля «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0). Василевский отразил 38 бросков.
Таким образом, «Тампа» обеспечила себе участие в плей-офф НХЛ.
Ранее главный тренер «Тампы» назвал Василевского лучшим вратарём в мире.