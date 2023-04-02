Главный тренер «Тампы» назвал Василевского лучшим вратарём в мире

Короткая ссылка
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру российского вратаря Андрея Василевского.
Главный тренер «Тампы» назвал Василевского лучшим вратарём в мире
  • AP

«Мы считаем, что он лучший вратарь в мире, но даже лучшим вратарям в мире нужно, чтобы вы немного играли в защите, и мы это делаем», — приводит слова Купера «Чемпионат».

В матче с «Айлендерс» в НХЛ (5:0) Василевский отразил 38 бросков.

«Тампа» набрала 96 очков и занимает шестое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 87 очками — на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Василевский стал первой звездой матча «Тампы» с «Айлендерс» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить