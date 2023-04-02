Главный тренер «Тампы» назвал Василевского лучшим вратарём в мире

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру российского вратаря Андрея Василевского.

«Мы считаем, что он лучший вратарь в мире, но даже лучшим вратарям в мире нужно, чтобы вы немного играли в защите, и мы это делаем», — приводит слова Купера «Чемпионат».

В матче с «Айлендерс» в НХЛ (5:0) Василевский отразил 38 бросков.

«Тампа» набрала 96 очков и занимает шестое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 87 очками — на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Василевский стал первой звездой матча «Тампы» с «Айлендерс» в НХЛ.