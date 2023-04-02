Шайба Тарасенко и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вашингтон»

«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу синерубашечников.

В составе победителей шайбы забросили К'Андре Миллер (14-я минута), Алекси Лафреньер (16-я), Каапо Какко (21-я), Владимир Тарасенко (46-я), Мика Зибанеджад (55-я). У проигравших отличились Дилан Строум (34-я), Алексей Протас (52-я). Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

Три результативные передачи у «Рейнджерс» отдал россиянин Артемий Панарин.

«Рейнджерс» (101 очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (77) располагается на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин — второй игрок в истории «Рейнджерс», сделавший по 60+ передач в трёх сезонах.