Малкин превзошёл результат Уэйта по голевым передачам за карьеру в НХЛ

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин превзошёл результат Дага Уэйта по голевым передачам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин превзошёл результат Уэйта по голевым передачам за карьеру в НХЛ
  • AP
  • © Gene J. Puskar

Игра в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 4:2. 

Малкин отдал две результативные передачи. Россиянин вышел на 45-е место в истории лиги, превзойдя результат Дага Уэйта (755). На данный момент на счету Малкина 757 голевых передач, и ближайшим для него является показатель форварда «Вашингтона» Никласа Бекстрёма (759).

Также Малкин стал третьим россиянином, набравшим 80 (25+55) очков в текущем сезоне.

Ранее шайба Задорова помогла «Калгари» обыграть «Анахайм».

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