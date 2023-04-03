Малкин превзошёл результат Уэйта по голевым передачам за карьеру в НХЛ
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Игра в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 4:2.
Малкин отдал две результативные передачи. Россиянин вышел на 45-е место в истории лиги, превзойдя результат Дага Уэйта (755). На данный момент на счету Малкина 757 голевых передач, и ближайшим для него является показатель форварда «Вашингтона» Никласа Бекстрёма (759).
Также Малкин стал третьим россиянином, набравшим 80 (25+55) очков в текущем сезоне.
Ранее шайба Задорова помогла «Калгари» обыграть «Анахайм».