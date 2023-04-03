Малкин превзошёл результат Уэйта по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин превзошёл результат Дага Уэйта по голевым передачам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Игра в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 4:2.

Малкин отдал две результативные передачи. Россиянин вышел на 45-е место в истории лиги, превзойдя результат Дага Уэйта (755). На данный момент на счету Малкина 757 голевых передач, и ближайшим для него является показатель форварда «Вашингтона» Никласа Бекстрёма (759).

Также Малкин стал третьим россиянином, набравшим 80 (25+55) очков в текущем сезоне.

Ранее шайба Задорова помогла «Калгари» обыграть «Анахайм».