Ворота на замке: Василевский и Самсонов оформили по «сухарю» и были признаны первыми звёздами матчей НХЛ

Российские голкиперы стали одними из главных героев дня в НХЛ. Андрей Василевский и Илья Самсонов в четвёртый раз в сезоне оставили свои ворота в неприкосновенности и были признаны первыми звёздами матчей с «Айлендерс» и «Оттавой» соответственно. А Александр Георгиев помог «Колорадо» сломить сопротивление «Далласа» и одержал 35-ю победу в регулярном чемпионате. Отличились и российские полевые игроки. Никита Кучеров и Михаил Сергачёв набрали по два очка, Валерий Ничушкин забросил 17-ю шайбу, а Данил Гущин отметился голом в дебютном матче за «Сан-Хосе».

Чудеса от российского трио «Тампы»

Противостояние «Лайтнинг» и «Айлендерс» во многом рассматривалось через призму дуэли двух звёздных российских вратарей. Андрей Василевский уже плотно укрепился в статусе одного из сильнейших голкиперов мира, а в 2019 году завоевал «Везина Трофи», в то время как его соотечественник только находится на пути к этому. В преддверии старта регулярного чемпионата Илья Сорокин считался одним из главных претендентов на награду и в целом оправдал ожидания. В мартовском обзоре на официальном сайте НХЛ его поставили на четвёртое место среди главных соискателей трофея, а в аналогичном материале на портале The Hockey Writers — на первое. И это несмотря на проблемы нью-йоркцев, в отличие от «Тампы» не решивших вопросы относительно участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

К сожалению для Сорокина, отчётную встречу вряд ли можно записать в его актив. С одной стороны, всецело сваливать на него вину за поражение невозможно, ведь в большинстве голов он попросту был не виноват. Но четыре пропущенные шайбы за неполные 32 минуты и последовавшая за этим замена на Семёна Варламова — не лучший способ напомнить о своих притязаниях на «Везину».

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В общей сложности «Лайтнинг» отгрузили в ворота «Айлендерс» пять безответных шайб, и к трём из них были причастны россияне. Начало разгрому положил Михаил Сергачёв, великолепным броском от синей линии заставший врасплох Сорокина. Причём невольным ассистентом стал его коллега по амплуа Александр Романов. Именно рикошет от его конька дезориентировал Илью и не оставив ему шансов спасти свою команду. А в середине второго периода защитник «Тампы» отдал юбилейную, 50-ю голевую передачу в текущей регулярке и вошёл в историю. Помимо него, эта планка покорялась лишь одному игроку обороны флоридцев. В прошлом году Виктор Хедман разразился 65 пасами, а шесть лет назад ограничился 56.

Подобраться к достижению звёздного шведа ему позволил соотечественник. Никита Кучеров рванул в зону соперника и реализовал импровизированный буллит, в третий раз оставив не у дел Сорокина. Но этого ему показалось мало. Уже в концовке он подтвердил статус одного из лучших хоккеистов лиги по игре в большинстве и в очередной раз помог «Тампе» реализовать численное преимущество. Тончайшая передача с разворота — и Брэйден Пойнт забивает 48-й гол, укрепляясь на пятой строчке в таблице снайперов.

Что касается Кучерова, то он не только расположился на четвёртом месте по очкам в большинстве (45), уступая лишь трём игрокам «Эдмонтона» — Коннору Макдэвиду (68), Леону Драйзайтлю (58) и Райану Ньюдженту-Хопкинсу (50), но также упрочил свои позиции в списке лучших ассистентов первенства. С 77 пасами он занимает в нём вторую строчку и на четыре передачи опережает ближайшего конкурента — защитника «Сан-Хосе» Эрика Карлссона. Кстати, именно швед поучаствовал в заброшенной шайбе Данила Гущина, который провёл свой дебютный матч в НХЛ. Благодаря этому в рамках одного чемпионата на лёд вышли 60 россиян, чего не случалось аж 19 лет.

Тем не менее, все эти свершения не поспособствовали включению Кучерова в тройку главных звёзд встречи. И хотя Сергачёва там также не оказалось, без присутствия россиян не обошлось. Главным творцом успеха «Тампы» был признан Василевский. Голкипер отразил 38 бросков и оформил четвёртый «сухарь» в сезоне, выдав несколько выдающихся спасений.

35-я победа Георгиева и 31 спасение Самсонова

В четвёртый раз свои ворота в неприкосновенности оставил и голкипер «Торонто» Илья Самсонов. По ходу противостояния с «Оттавой» (3:0) российский вратарь был вынужден 31 раз вступать в игру и не сплоховал ни разу. Заставить его капитулировать не смогли ни Мэтью Жозеф, вместе с партнёрами убежавшие в отрыв в меньшинстве, ни Джейк Сандерсон, «расстреливавший» его с пятака после поперечной передачи партнёра. Пробовали свои силы и Брэди Ткачук с Алексом Дебринкэтом, но в обоих случаях россиянин был на высоте и выручал в самых сложных ситуациях.

Как итог, заслуженное звание первой звезды матча и возможность утвердиться в статусе одного из самых прогрессирующих голкиперов НХЛ. Если год назад Самсонов отражал в среднем 89,6% бросков и пропускал по 3,02 шайбы за матч, то сейчас показатели заметно лучше (91,6% и 2,4 соответственно). Причём по коэффициенту надёжности он идёт четвёртым в лиге среди голкиперов, которые провели более 30 встреч.

В отличие от соотечественника, Александр Георгиев не сумел отстоять на ноль и выйти в единоличные лидеры чемпионата по числу «сухарей», оторвавшись от всё того же Сорокина и Дарси Кемпера (все — по пять). Зато помог «Колорадо» взять верх над «Далласом» и одержал 35-ю победу. Выше него лишь Линус Ульмарк (37), чья великолепная игра помогла «Бостону» досрочно завоевать Президентский кубок.

«Эвеланш» взяли верх на своём льду со счётом 5:2, а автором четвёртого гола стал Валерий Ничушкин. За 188 секунд до финальной сирены россиянин поразил пустые ворота «Старз» и упрочил преимущество своей команды. И хотя впоследствии гости сумели сократить отставание, на большее их не хватило. Точку в матче поставил Микко Рантанен.

Для Ничушкина эта шайба стала 17-й, и это второй результат в его карьере. Больше он отличался лишь в прошлом, чемпионском сезоне (25). Правда, причина тому не в снижении результативности, а в травме. Из-за неё он пропустил весь ноябрь и треть декабря и к этому моменту отыграл лишь 46 матчей. При этом по темпу набора очков он выдаёт лучшую регулярку в карьере (0,97 за матч).