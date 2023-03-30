Подъём отечественной школы, веяние моды или глобализация спорта: чем объясняется феномен российских вратарей в НХЛ

На протяжении последних лет российские вратари справедливо считаются одними из сильнейших представителей своего амплуа в мире. Андрей Василевский и Игорь Шестёркин по разу завоёвывали приз лучшему стражу ворот регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи», а Сергей Бобровский делал это дважды. При этом в нынешнем сезоне впервые в истории лиги сразу 12 российских голкиперов выходили на лёд в официальных матчах.

За последние несколько лет словосочетание «российский вратарь» стало своего рода знаком качества в мировом хоккее. С 2017 года отечественные стражи ворот три раза завоёвывали «Везина Трофи» и ежегодно значились в числе главных претендентов на награду. Не стал исключением и нынешний регулярный чемпионат, по итогам которого в число соискателей вновь входит её действующий обладатель Игорь Шестёркин, а также Илья Сорокин и Андрей Василевский. Но если пара-тройка качественных голкиперов из России регулярно выступали в лиге на протяжении последних 23 лет, то такого засилья, как сейчас, не было никогда.

В конце марта был установлен рекорд по числу российских голкиперов, выходивших на лёд в матчах НХЛ в рамках отдельно взятого сезона. В первенстве-2022/23 таких набралось аж 12 — на одного больше, чем в последние два года. Предыдущее достижение помог превзойти Антон Худобин, попавший в стартовый состав «Чикаго» во встрече с «Вашингтоном». 36-летний ветеран выступил неудачно и не смог спасти «Блэкхоукс» от разгрома (1:6), отразив лишь 22 из 28 бросков в створ. Однако история всё же была переписана.

Таким образом, Россия вышла на третье место в лиге по числу своих делегатов на вратарской позиции. Первые две строчки ожидаемо занимают Канада (30) и США (23), а с четвёртой по шестую расположились Швеция (10), Финляндия (девять) и Чехия (восемь). Германию и Латвию представляют по двое стражей ворот, по одному — Швейцарию, Данию и Словакию.

Безусловно, конкурировать с хозяевами турнира кажется нереальным. И дело здесь не в мастерстве. Канадцам и американцам банально проще оказаться на карандаше у местных функционеров и тренеров и впоследствии пробиться в состав. В то время как легионеров необходимо либо задрафтовать, либо переманить из европейских первенств после того, как у них истечёт контракт. Как это было с тем же Сергеем Бобровским, перебравшимся в НХЛ напрямую из КХЛ, где он защищал цвета новокузнецкого «Металлурга».

Тем не менее востребованность россиян за океаном поражает. Вопрос в том, чем она обусловлена. И хотя дать однозначный ответ на это сложно, можно выделить несколько возможных причин — наличие исключительных навыков, свойственных воспитанникам отечественной школы, веяние моды и глобализация спорта.

Достаточно посмотреть, насколько большее представительство в НХЛ получили европейские голкиперы за последние два десятка лет. Если в 2000 году на долю США и Канады приходилось 77,5% (69 из 89) от общего числа вратарей первенства, то в 2023-м — лишь 53%. И это явно указывает на то, что местные скауты стали более пристально следить за другими странами и активно искать таланты там. И дело не в падении уровня североамериканцев — они по-прежнему стабильно входят в число лучших по различным статистическим показателям. Просто недавние успехи иностранцев подтвердили теорию о том, что яркие таланты могут родиться в любой точке мира.

Несомненно, во многом это обусловлено достижениями легенд прошлого. Если до 1994 года «Везина» лишь раз досталась иностранцу — в 1985-м первопроходцем стал швед Пелле Линдберг, то за последние 29 лет чаще попадала в руки европейцев. Безусловно, особое место в этом списке занимает Доминик Гашек, побеждавший в голосовании аж шесть раз, но и другие внесли посильную лепту. Помимо россиян, больше одного раза приз доставался финнам. Впервые эта планка покорилась Микке Кипрусоффу, чья уверенная игра помогла «Калгари» выиграть Северо-Западный дивизион и занять третью строчку в таблице Западной конференции в сезоне-2005/06. А впоследствии его успех повторили Туукка Раск и Пекка Ринне.

Как и в случае с Гашеком, ярчайшее выступление представителя страны породило своеобразную моду на его соотечественников. Но если засилье чешских голкиперов не состоялось ввиду отсутствия достаточного числа квалифицированных исполнителей, то триумф Кипрусоффа всё-таки спровоцировал спрос на его коллег из Финляндии. С 2006 по 2010 год в НХЛ успели поиграть сразу 13 спортсменов из Суоми, причём далеко не все из них соответствовали уровню турнира. Тот же Рику Хелениус провёл лишь одну встречу, не закрепились и Ханну Тойвонен с Карри Рамё.

И не исключено, что во многом подобное происходит и с россиянами. Ведь в своё время в заокеанском первенстве уже выступали яркие воспитанники отечественной хоккейной школы — Николай Хабибулин, Евгений Набоков и Илья Брызгалов. Но если у них не получилось вызвать наплыв соотечественников, то тому же Сергею Бобровскому это удалось. Две подряд победы в голосовании на «Везину» заставили обратить внимание на местный рынок, а последующие удачные эксперименты с Андреем Василевским, Игорем Шестёркиным и Ильёй Сорокиным лишь укрепили веру в него.

Стоит признать, что иного выбора у скаутов НХЛ практически не было. Ведь те же Василевский, Шестёркин и Сорокин практически с ходу принялись доказывать, что могут на равных конкурировать с лучшими голкиперами мира. Первому потребовалось всего несколько сезонов, чтобы зарекомендовать себя в «Тампа-Бэй» и фактически спровоцировать обмен Бена Бишопа в «Даллас», а двое других застолбили за собой звание первого номера в «Рейнджерс» и «Айлендерс» соответственно. И это при том, что соперники были более чем серьёзными. Так, Игорь боролся за пост номер один с самим Хенриком Лундквистом, а Илья — с Семёном Варламовым и Кори Шнайдером.

И это могло спровоцировать своего рода цепную реакцию. Примерно в это же время шанс проявить себя в НХЛ получили Даниил Тарасов, Иван Просветов и Пётр Кочетков, а Ярослав Аскаров был выбран «Нэшвиллом» под общим 11-м номером и стал самым высокозадрафтованным российским голкипером в истории. В нынешней регулярке шанс проявить себя мог получить и Иван Федотов, если бы не возникла ситуация с его призывом в армию.

И можно ожидать, что некоторые из вышеперечисленных игроков уже в следующем чемпионате будут играть более важные роли в своих командах. Например, тот же Кочетков, который не только имеет лучший процент отражённых бросков (90,9%) среди коллег по амплуа из «Каролины», но и обходит их по числу сухарей, пусть и вынужден регулярно отправляться в фарм-клуб по неигровым причинам. В отличие от Антти Раанты и Фредерика Андерсена, он имеет двусторонний контракт, поэтому и может курсировать между основой и резервом.

Но опрометчиво полагать, что привлечение большого числа голкиперов из России базируется исключительно на их популярности в данный момент. Иначе они бы просто не смогли закрепиться в первенстве и после пары неудачных лет спешно отправлялись бы домой. Следовательно, здесь идёт речь о более серьёзных причинах. И одна из них — подготовка кадров.

Так, легендарный Мартин Бродо высоко отзывался о российской школе вратарей ещё в 2018 году. Объясняя моду на европейцев, он справедливо указывал не только на глобализацию, но и на прогресс в тренерских методиках, способствующих появлению высококлассных профессионалов.

«Сейчас российские голкиперы в НХЛ на заметных ролях. Плюс на подходе молодые ребята, такие как (Илья. — RT) Самсонов, которые в будущем заиграют в НХЛ. Сейчас в России хорошая вратарская школа, тренеры и система подготовки. И в других крупных хоккейных европейских странах тоже. В Финляндии, Швеции... Плюс не сбрасываем со счетов США и Канаду. Вратари из всех этих стран и составляют большую часть голкиперов лиги», — заявлял Бродо пресс-службе лиги.

А уже в феврале 2023-го аналогичную позицию высказывал и Набоков. По его словам, колоссальная заслуга в появлении ряда талантливых россиян принадлежит работавшим в КХЛ финским специалистам. Именно они привнесли новые методики в их подготовку и обучили местных наставников.

«Наши тренеры вратарей проявляют себя практически в каждом клубе. И они продолжают работать, развивая эту систему. Раньше были один-два вратарских тренера в лиге, не существовало программы по подготовке голкиперов. А теперь такая программа есть в максимальном виде — как им технику ставить, как психологически настраивать. Эта тема поднята на высокий уровень», — приводит слова Набокова «Матч ТВ».

Не исключено, что свою роль сыграл и лимит на иностранных голкиперов в Суперлиге, внедрённый главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком в начале XXI века. Согласно ему, вплоть до 2008 года клубы были обязаны выплачивать ФХР налог за приглашение легионеров этого амплуа, что заставляло больше доверять отечественным спортсменам.

«Мы тогда сделали налог на вратарей, появились Бобровский и Варламов, и эти ребята до сих пор мне благодарны», — говорил Третьяк ТАСС в 2016-м.

Набоков также считает, что это могло принести свои плоды, ведь через игры атлеты набираются опыта. Тем не менее всего этого могло не быть, если бы голкиперы не обладали надлежащим мастерством.

«Когда смотришь именно на техническую часть ребят — где руки, какая у них стойка, как они двигаются поперечно, как играют на штангах, — вот это всё оттачивается на тренировках. Только через игры оно не придёт. И это результат работы тренеров по голкиперам, которые занимались ребятами. Сами спросите у российских вратарей — они точно скажут, кто им больше помог… Подготовка — в этом за годы произошли самые большие изменения. Но игровая практика, которую обеспечила реформа Третьяка, тоже помогла», — заключил Набоков.

Успехи российской вратарской школы отмечал и Илья Ковальчук. По словам экс-нападающего «Атланты» и «Нью-Джерси», популярность отечественных спортсменов связана исключительно с их навыками и мастерством.

«Они молодцы. Все «Везины» по делу, нет никаких подачек, всё заслуженно. По Андрею Василевскому тоже не может быть никаких вопросов. Они с «Тампой» за последние четыре года три раза играли в финале Кубка Стэнли. О чём тут говорить? «Лайтнинг» стал командой-династией только благодаря ему. Андрей — большой вратарь, который может в одиночку выигрывать матчи. Всё это говорит о том, что у нас появилась вратарская школа. Тренеры начали уделять этому больше внимания с юношеского возраста. Опять же, все из разных уголков страны: из Москвы, из Уфы, из Новокузнецка. Про Серёгу Бобровского вообще никто не слышал. Даже когда он в «Филадельфию» попал, о нём в России никто не знал. А во «Флайерз» наверняка очень пожалели, когда обменяли его в «Коламбус». Возвращаемся к вопросу о том, что в России всегда были, есть и будут самородки», — цитирует Ковальчука Sport24.