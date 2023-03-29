«Каролина» отправила Кочеткова в фарм-клуб из АХЛ

Короткая ссылка
Руководство «Каролина Харрикейнз» приняло решение понизить статус российского голкипера Петра Кочеткова.
«Каролина» отправила Кочеткова в фарм-клуб из АХЛ
  • Gettyimages.ru

23-летний воспитанник пензенской школы хоккея отправлен в фарм-клуб «Чикаго Вулвз», сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кочетков в 24 матчах сезона-2022/23 отразил 90,9% бросков, пропуская в среднем 2,44 шайбы за игру. На его счету четыре матча на ноль. Голкипер был признан лучшим новичком НХЛ в декабре. Кочетков был выбран «Каролиной» под общим 36-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Каролина» без Кочеткова обыграла «Филадельфию» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить