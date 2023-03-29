«Каролина» отправила Кочеткова в фарм-клуб из АХЛ

Руководство «Каролина Харрикейнз» приняло решение понизить статус российского голкипера Петра Кочеткова.

23-летний воспитанник пензенской школы хоккея отправлен в фарм-клуб «Чикаго Вулвз», сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кочетков в 24 матчах сезона-2022/23 отразил 90,9% бросков, пропуская в среднем 2,44 шайбы за игру. На его счету четыре матча на ноль. Голкипер был признан лучшим новичком НХЛ в декабре. Кочетков был выбран «Каролиной» под общим 36-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Каролина» без Кочеткова обыграла «Филадельфию» в НХЛ.