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Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Чикаго» в НХЛ

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«Вашингтон» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 6:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Для него эта шайба стала 41-й в текущем сезоне.

В составе победителей шайбы также забросили Конор Шири, Энтони Манта, Ник Дауд, Никлас Бекстрём и Джон Карлсон.

Единственную шайбу «Чикаго» забросил Никита Зайцев.

«Вашингтон» набрал 76 очков и занимает десятое место в Восточной конференции. «Чикаго» с 54 очками располагается на пятнадцатой позиции в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что игроки «Чикаго» отказались надевать радужные джерси.

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