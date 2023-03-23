Хоккеисты «Чикаго» не будут надевать радужные джерси из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ
- AP
- © David Zalubowski
Как сообщает The Athletic, в клубе решили не использовать радужные джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»), сославшись на соображения безопасности для российских игроков команды.
Решение было принято руководством клуба и представителями службы безопасности.
За «Чикаго» в НХЛ играет защитник Никита Зайцев.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» отказалась надевать радужные джерси перед игрой с «Калгари» из-за россиянина Кирилла Капризова.