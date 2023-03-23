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Хоккеисты «Чикаго» не будут надевать радужные джерси из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ

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Игроки «Чикаго» отказались надевать радужные джерси перед игрой с «Ванкувером» в регулярном чемпионате НХЛ.
Хоккеисты «Чикаго» не будут надевать радужные джерси из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ
  • AP
  • © David Zalubowski

Как сообщает The Athletic, в клубе решили не использовать радужные джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»), сославшись на соображения безопасности для российских игроков команды.

Решение было принято руководством клуба и представителями службы безопасности.

За «Чикаго» в НХЛ играет защитник Никита Зайцев.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» отказалась надевать радужные джерси перед игрой с «Калгари» из-за россиянина Кирилла Капризова.

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