Малкин стал третьим россиянином, набравшим 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 80 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Игра в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 4:2.

Малкин отдал две результативные передачи. Таким образом, он стал третьим россиянином, набравшим 80 (25 + 55) очков в текущем сезоне. Также в нынешнем сезоне это удалось двум российским нападающим — Никите Кучерову и Артемию Панарину. Кучеров набрал 106 (29 + 77) очков, Панарин имеет 87 (25 + 62) баллов.

Ранее шайба Тарасенко и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вашингтон».

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