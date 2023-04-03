Марченко установил новый рекорд «Коламбуса» по голам в дебютном сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко установил новый рекорд клуба в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Россиянин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» в овертайме. Для Марченко этот гол стал 21-м в регулярном чемпионате.

Марченко установил новое достижение клуба по голам среди новичков в дебютном сезоне. Ранее рекорд принадлежал нападающему Пьеру-Люку Дюбуа — 20 в сезоне-2017/18.

Ранее 33 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Каролиной».

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