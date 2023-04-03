Овечкин впервые за 13 лет заработал больше десяти минут штрафа в матче НХЛ

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый антирекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин был удалён до конца матча с «Нью-Йорк Рейнджерс». Овечкин впервые за 13 лет заработал больше десяти минут штрафа в матче НХЛ.

37-летний воспитанник московского «Динамо» ударил клюшкой канадского форварда синерубашечников Барклая Гудроу на 57-й минуте встречи. После этого на льду началась драка.

Арбитр в итоге наказал Овечкина штрафом 2 + 10 минут до конца матча. Гудроу, Нико Миккола, Том Уилсон и Мартин Фехервари были удалены на пять минут каждый.

Игра в Вашингтоне завершилась со счётом 5:2 в пользу «Рейнджерс».

В сезоне-2009/10 Овечкин трижды зарабатывал по 15 минут штрафа. В игре с «Баффало Сейбрз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин — второй игрок в истории «Рейнджерс», сделавший по 60+ передач в трёх сезонах.

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