Овечкин впервые за 13 лет заработал больше десяти минут штрафа в матче НХЛ
Россиянин был удалён до конца матча с «Нью-Йорк Рейнджерс». Овечкин впервые за 13 лет заработал больше десяти минут штрафа в матче НХЛ.
37-летний воспитанник московского «Динамо» ударил клюшкой канадского форварда синерубашечников Барклая Гудроу на 57-й минуте встречи. После этого на льду началась драка.
Арбитр в итоге наказал Овечкина штрафом 2 + 10 минут до конца матча. Гудроу, Нико Миккола, Том Уилсон и Мартин Фехервари были удалены на пять минут каждый.
Игра в Вашингтоне завершилась со счётом 5:2 в пользу «Рейнджерс».
В сезоне-2009/10 Овечкин трижды зарабатывал по 15 минут штрафа. В игре с «Баффало Сейбрз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин — второй игрок в истории «Рейнджерс», сделавший по 60+ передач в трёх сезонах.