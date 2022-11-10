«Его прогресс очевиден»: как Пиняев стал лидером «Крыльев Советов» и получил вызов в сборную России

Сергей Пиняев стал одним из главных открытий первого круга чемпионата России по футболу. Летом полузащитник восстанавливался после пневмоторакса, а по ходу сезона закрепился в основе «Крыльев Советов» и превратился в одного из лидеров команды. В десяти матчах 18-летний футболист отметился тремя голами и в настоящий момент входит в топ-10 лиги по количеству ударов и успешных обводок. Прогресс молодого хавбека отметил Валерий Карпин, включивший его в расширенный состав сборной России для подготовки к товарищеским встречам с Таджикистаном и Узбекистаном.

К Сергею Пиняеву с юных лет приклеилось звание главного вундеркинда российского футбола. Он блистал на юношеских турнирах в составе «Чертаново», а видео с его красивыми голами и сольными проходами через всё поле собирали тысячи просмотров. Ещё больше интереса к нему привлекли стажировки в «Манчестер Юнайтед». В ходе одной из них полузащитник даже забил пять мячей в ворота «Бари».

Многие спортсмены, столь ярко проявившие себя в детстве, не справляются с давлением и терпят фиаско при переходе на взрослый уровень. К счастью, уроженца Саратова это пока не коснулось. 18-летие он встретил лидером «Крыльев Советов», а вскоре получил дебютный вызов в сборную.

Прошлый сезон ушёл у юноши на адаптацию к РПЛ, и он довольствовался исключительно выходами на замену. Но даже в такой ситуации ему удалось забить два мяча и отдать такое же количество результативных передач. А после ухода Антона Зиньковского и Владислава Сарвели летом у главного тренера самарцев Игоря Осинькина не оставалось другого выбора, кроме как довериться молодому таланту.

Раскрыться ему не помешал даже перенесённый летом пневмоторакс. Изначально в СМИ ходили пугающие слухи о попадании в реанимацию и длительном восстановлении. На деле Пиняев пропустил лишь месяц и вернулся только сильнее.

«Я не могу сравнивать себя с Сергеем Пиняевым прошлого года. Скажу, что после травмы сильно поменялось мировоззрение, стал больше ценить некоторые вещи, трепетнее относиться к мелочам. Во многом из-за этого оперативно набрал хорошую форму», — признавался футболист.

Теперь без техничного быстрого полузащитника, обладающего сильным и точным выстрелом с правой ноги, команду невозможно представить. Свой фирменный удар он демонстрирует в каждом матче. Так, в одной из первых встреч после выздоровления он красиво закрутил мяч в дальнюю девятку ворот «Ростова». Не менее эффектным получился гол «Сочи», когда хавбек в конце первого тайма совершил сольный проход со своей половины и из-за пределов штрафной пробил с рикошетом от газона. Наконец, в противостоянии с «Торпедо» он впервые в карьере набрал два очка, сделав себе такой подарок на совершеннолетие. Сначала полузащитник выполнил хорошую подачу со стандарта на Фернандо Костанцу, а затем поставил точку в быстрой контратаке.

Вызывают восхищение и статистические данные юноши. По среднему количеству ударов за игру в национальном первенстве он занимает седьмое место с показателем 3,1, а по числу успешных попыток дриблинга — вовсе входит в топ-5 (1,6). При этом он не только самостоятельно завершает атаки, но и делится с партнёрами мячом, если те находятся в более выигрышной позиции. В его активе 1,5 передачи под удар. В октябре и ноябре Пиняева вовсе было не остановить. Так, в матче с «Пари Нижним Новгородом» он нанёс восемь выстрелов, один из которых закончился игрой Кирилла Гоцука рукой, удалением нарушителя и назначением пенальти. А во встрече с «Торпедо» он пять раз обыграл соперников.

По-настоящему незаменимым его сделал и универсализм. Когда травму получил Роман Ежов, Сергей в общей сложности шесть раз закрывал правый край нападения и блестяще справился с задачей. В частности, из данной зоны он забил «Сочи» и регулярно тревожил нижегородцев. При этом хавбек в отличие от некоторых других техничных игроков линии атаки не зацикливается на созидании и не останавливается при потере мяча. Для представителя своего амплуа у него неплохие оборонительные показатели: в среднем 1,1 отбора за игру в РПЛ и 0,7 перехвата.

Прогресс футболиста по достоинству оценили и в сборной России. Сперва он попал в расширенный состав, а потом и в окончательный. Причём произошло это спустя несколько дней после 18-летия. Более того, воспитанник «Чертаново» станет самым молодым футболистом в истории национальной команды, если выйдет на поле в товарищеских поединках с Таджикистаном или Узбекистаном. В настоящий момент рекорд принадлежит Игорю Акинфееву, дебютировавшему в возрасте 18 лет и 20 дней. В клубе же не устают восхищаться своим юным дарованием. Генеральный директор «Крыльев» Сергей Корниленко назвал вызов абсолютно заслуженным. А Осинькин считает его началом большого пути.

«Пиняева надо оценивать с точки зрения перспективы, но уже самой ближайшей, не дальней. Его прогресс очевиден, он всем интересен, поэтому тренеры сборной не могли не обратить на него внимание», — подчеркнул специалист.

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Радует, что одной из главных причин стремительного роста и взросления Пиняева стало его отношение к делу. Обладая уникальным талантом, он не расслабляется, а, напротив, дополняет его трудолюбием и, как правило, не свойственным юным спортсменам профессионализмом.

«Когда лежишь на койке, начинаешь проводить внутренний анализ: что надо сделать, чтобы стать лучше, чтобы быть в лучшей форме. Тогда понимаешь, футболист может быть большим профессионалом. Мне пришла ясность, как лучше питаться, сколько спать, когда дополнительно заниматься в зале и почему нужно внимательнее слушать тренера на теоретических занятиях. Сейчас я стал правильнее относиться к этим вещам», — признался полузащитник.

В свои 18 Сергей полностью сосредоточен на игре и даже, по его признанию, ни разу не посещал ночной клуб, если не считать концерты музыкантов, например Егора Крида, который нравится его девушке. Не отвлекается он и на слухи о возможной смене коллектива. Только осенью в СМИ появлялась информация об интересе к нему сразу двух столичных грандов — «Локомотива» и «Спартака». Однако футболист подчёркивает, что в настоящий момент думает только о «Крыльях Советов».

И на первый взгляд ему в ближайшее время действительно лучше не уезжать из Самары. Здесь он получает не только регулярную практику, но и внимательное отношение к себе, способствующее росту и прогрессу. Неслучайно сам игрок назвал атмосферу в команде семейной.

«Игорь Витальевич много и часто со всеми общается, от командных теорий до индивидуальных бесед… Тренерский штаб мне постоянно что-то подсказывает, поскольку у меня, как и у любого футболиста, всегда есть какие-то ошибки и что-то нужно улучшить. Тренеры говорят об этом, и я стараюсь исправлять помарки, чтобы стать более полезным», — поделился впечатлениями Пиняев.

Да и сам Осинькин в интервью одному из СМИ посоветовал подопечному не торопиться с переходом, а сначала обрести стабильность в игре.

«Думаю, нет однозначного рецепта — сразу отправляться в европейский клуб или оказаться там трамплином через большую российскую команду. У каждого футболиста своя дорожка. Даже для игры в «Спартаке» и «Зените» ему нужно выйти на другой уровень. Вот когда он будет показывать стабильную и понятную игру, тогда и надо принимать решения. Сейчас я отказался бы давать категоричный совет. Надо учитывать много вещей: от его будущего прогресса до уровня европейского первенства, куда он может перейти. Но когда ты растёшь, мимо большого футбола точно не пройдёшь», — заявил тренер.

Если Пиняев продолжит двигаться в правильном направлении, нет сомнений, что в скором времени он вызовет интерес не только отечественных грандов, но и сильных европейских клубов. И, как показывает история переговоров «Динамо» и «Челси» по Арсену Захаряну, такой вариант развития событий является вполне реальным. А партнёры Пиняева по «Крыльям» уже сейчас не сомневаются: он способен проявить себя в самых сильных командах континента.

«Он может ещё больше забивать и отдавать голевых передач. Сергей очень быстрый, и против него сложно обороняться... Пиняев в полном порядке! Думаю, в будущем его ждёт хорошая карьера в Европе. Он очень молод и развивается, не останавливаясь. Предсказываю ему большое будущее, например будет играть в «Манчестер Юнайтед». Почему нет?» — выразил уверенность защитник Гленн Бейл.