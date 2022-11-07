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Шалимов: Пиняев — одна из звёзд нынешней сборной России по футболу

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Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал попадание полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в состав сборной России на ноябрьский сбор.
Шалимов: Пиняев — одна из звёзд нынешней сборной России по футболу
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сейчас в сборной равный состав. Но нет звёзд — нам их не хватает. Как раз Пиняев — одна из звёзд нынешней сборной. Надеюсь, он выйдет в стартовом составе или хотя бы на замену», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

По его мнению, Пиняев ярко выделяется среди других игроков Российской премьер-лиги.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Ранее Пиняев рассказал о своей футбольной мечте.

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