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Пиняев: мечта — стать одним из героев Лиги чемпионов

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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своей футбольной мечте.
Пиняев: мечта — стать одним из героев Лиги чемпионов
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Когда смотрю Лигу чемпионов, вижу по 60—70 тыс. зрителей, слышу, как поют гимн лиги, это до мурашек. Это мечта — оказаться там и выходить под этот гимн и стать одним из героев этой истории», — цитирует Пиняева «РБ Спорт».

При этом футболист отметил, что хочет играть в топ-клубе Европы.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Пиняев рассказал о своей реакции на слухи о переходах в другие клубы.

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