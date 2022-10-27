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Пиняев признался, что не получал предложений по трансферу

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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал новость о том, что он может перейти в московский «Локомотив».
Пиняев признался, что не получал предложений по трансферу
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«На данный момент у меня нет предложений, я футболист «Крыльев Советов», — цитирует Пиняева Metaratings.

Он подчеркнул, что сейчас «Крылья» ждут много важных матчей.

«Я полностью сосредоточен на них и буду делать всё, чтобы порадовать наших болельщиков победами и голами», — добавил Пиняев.

17-летний форвард затруднился ответить на вопрос, предпочёл бы он доиграть сезон в «Крыльях» или перейти в «Локомотив».

«Крылья Советов» с 14 очками по итогам 14 туров занимают 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче команда в Самаре примет нижегородский «Пари НН».

Ранее Пиняев заявил, что для любого футболиста огромная честь получить приглашение в сборную. 

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