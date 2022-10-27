Пиняев признался, что не получал предложений по трансферу
- РИА Новости
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«На данный момент у меня нет предложений, я футболист «Крыльев Советов», — цитирует Пиняева Metaratings.
Он подчеркнул, что сейчас «Крылья» ждут много важных матчей.
«Я полностью сосредоточен на них и буду делать всё, чтобы порадовать наших болельщиков победами и голами», — добавил Пиняев.
17-летний форвард затруднился ответить на вопрос, предпочёл бы он доиграть сезон в «Крыльях» или перейти в «Локомотив».
«Крылья Советов» с 14 очками по итогам 14 туров занимают 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче команда в Самаре примет нижегородский «Пари НН».
Ранее Пиняев заявил, что для любого футболиста огромная честь получить приглашение в сборную.