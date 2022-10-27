Пиняев: для любого футболиста огромная честь получить приглашение в сборную

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев признался, что с нетерпением ждёт вызова в сборную России по футболу.

«Каждый футболист, когда начинает играть в футбол, ставит себе цель выступать за сборную своей страны. Для любого игрока огромная честь получить приглашение в молодёжную или национальную сборную России», — цитирует Metaratings Пиняева.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний полузащитник в десяти матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с самарским клубом истекает 30 июня 2025 года.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что «Зенит», «Спартак» и ЦСКА могут претендовать на Пиняева.