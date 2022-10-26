Газзаев: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА могут претендовать на Пиняева

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев предположил, в каких командах может полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Локомотив» сейчас не топ-клуб, мне кажется, там сложно будет. А вот что касается «Зенита», «Спартака» и ЦСКА, я думаю, что да, эти клубы могут претендовать на Пиняева. Я считаю, что у него очень большие возможности», — цитирует Газзаева kp.ru.

Он назвал Пиняева «очень талантливым футболистом».

«То, что у него впереди большое будущее, я не сомневаюсь. Но, опять же, при большой работе любому таланту нужно трудолюбие», — сказал экс-тренер ЦСКА.

По информации СМИ, руководство «Локомотива» провело встречу с представителями Пиняева относительно его возможного перехода в московский клуб.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний полузащитник в десяти матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт футболиста с самарским клубом истекает 30 июня 2025 года.

Ранее Газзаев заявил, что не видит никакого кризиса в ЦСКА.