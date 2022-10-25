Газзаев: ЦСКА сейчас на третьем месте, никакого кризиса не вижу абсолютно

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал последние результаты армейского клуба.

«ЦСКА сейчас на третьем месте, никакого кризиса не вижу абсолютно. И с точки зрения набора очков тоже. Да, в игре армейского клуба есть определённые негативные моменты, но они связаны с отсутствием игроков — того же Дивеева, который, я считаю, в ЦСКА в обороне является цементирующим защитником», — цитирует Газзаева «kp.ru».

Он также подчеркнул, что хавбека Максима Мухина используют в качестве центрального защитника. По его словам, надо дать возможность проявить себя молодым футболистам.

«Но идёт борьба за очки, за медали. И тренерский штаб не считает, что они готовы к такому уровню», — заключил Газзаев.

Дивеев получил травму 17 сентября в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо» (0:1). Защитник в сезоне-2022/23 в 12 матчах во всех турнирах забил один мяч, отдал одну голевую передачу.

После 14 туров РПЛ красно-синие набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Дивеев восстановится от травмы к первому зимнему тренировочному сбору.