Дивеев восстановится от травмы к первому зимнему тренировочному сбору

В московском ЦСКА назвали сроки возвращения травмированного защитника Игоря Дивеева.

«Лечение Дивеева идёт по плану. До конца года он на поле не выйдет. Но к первому сбору, который пройдёт в новом году, он должен быть в полном порядке и сможет присоединиться к команде», — цитирует Безуглова ТАСС.

Дивеев получил травму 17 сентября в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо» (0:1). Защитник в сезоне-2022/23 в 12 матчах во всех турнирах забил один мяч, отдал одну голевую передачу.

Первый зимний сбор пройдёт в начале 2023 года.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА избежали серьёзных травм в дерби со «Спартаком».