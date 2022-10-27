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Осинькин: даже для игры в «Спартаке» и «Зените» Пиняеву нужно выйти на другой уровень

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном переходе полузащитника Сергея Пиняева в московский «Спартак» или санкт-петербургский «Зенит».
Осинькин: даже для игры в «Спартаке» и «Зените» Пиняеву нужно выйти на другой уровень
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Даже для игры в «Спартаке» и «Зените» Пиняеву нужно выйти на другой уровень. Вот когда в качестве игрока РПЛ будет показывать стабильную и понятную игру, тогда и надо принимать решения», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний вингер провёл десять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Пиняев признался, что не получал предложений по трансферу.

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