Осинькин: даже для игры в «Спартаке» и «Зените» Пиняеву нужно выйти на другой уровень

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном переходе полузащитника Сергея Пиняева в московский «Спартак» или санкт-петербургский «Зенит».

«Даже для игры в «Спартаке» и «Зените» Пиняеву нужно выйти на другой уровень. Вот когда в качестве игрока РПЛ будет показывать стабильную и понятную игру, тогда и надо принимать решения», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний вингер провёл десять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Пиняев признался, что не получал предложений по трансферу.