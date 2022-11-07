Газзаев — о Пиняеве: растёт фантастический футболист
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Сегодня востребованы игроки с очень высоким уровнем индивидуальных действий. В РПЛ появился Пиняев. Растёт фантастический футболист. Но очень важно правильно выстроить его карьеру: грамотно распределять нагрузки и тренировки», — цитирует Газзаева Sport24.
Он также подчеркнул, что полузащитник «Крыльев Советов» может вырасти в звезду футбола.
В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провёл за самарский клуб 13 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
«Крылья» с 20 очками занимают десятое место в турнирной таблице.
Ранее бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал включение Пиняева в расширенный состав сборной России.