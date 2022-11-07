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Газзаев — о Пиняеве: растёт фантастический футболист

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
Газзаев — о Пиняеве: растёт фантастический футболист
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Сегодня востребованы игроки с очень высоким уровнем индивидуальных действий. В РПЛ появился Пиняев. Растёт фантастический футболист. Но очень важно правильно выстроить его карьеру: грамотно распределять нагрузки и тренировки», — цитирует Газзаева Sport24.

Он также подчеркнул, что полузащитник «Крыльев Советов» может вырасти в звезду футбола.

В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провёл за самарский клуб 13 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

«Крылья» с 20 очками занимают десятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал включение Пиняева в расширенный состав сборной России.

 

 

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