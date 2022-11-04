Нигматуллин: потенциал у Пиняева хороший, поэтому Карпин хочет познакомиться с ним в сборной

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал включение нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в расширенный состав сборной России.

«Потенциал у него хороший, поэтому Карпин хочет лично познакомиться в сборной: посмотреть на его качества на тренировках и сравнить его с футболистами сборной», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

По его словам, Пиняев показывает игру высокого уровня с юношеского возраста.

В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провёл за самарский клуб 12 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Напомним, что встреча между сборными Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00 мск.

В марте ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на вызов Пиняева в сборную России на ноябрьский сбор.