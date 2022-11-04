Юран объяснил попадание Пиняева в расширенный состав сборной России

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на вызов полузащитника Сергея Пиняева в сборную России на ноябрьский сбор.

«Если Пиняева вызывают в расширенный состав сборной, значит, заслужил своей игрой. Если тебе дано и есть данные от природы играть в стартовом составе, то надо приглашать и смотреть. Надо смотреть молодёжь, поэтому попадание Пиняева в расширенный состав — хорошее решение», — цитирует Юрана «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провёл за самарский клуб 12 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Напомним, что встреча между сборными Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00 мск.

В марте ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на вызов полузащитника Сергея Пиняева в сборную России.