Осинькин — о вызове Пиняева: это станет для него очередной точкой роста

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на вызов полузащитника Сергея Пиняева в сборную России.

«Это аванс, только расширенный список. Теперь надо доказывать в каждой игре важность и способность соответствовать сборной... Думаем, этот вызов станет для него очередной точкой роста», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

По его словам, футболист на протяжении нескольких месяцев показывает стабильную игру. При этом Осинькин отметил, что Пиняеву есть куда прогрессировать.

В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провёл за самарский клуб 12 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Напомним, что встреча между сборными Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00.

В марте ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал включение восьми футболистов красно-белых в расширенный список сборной России.