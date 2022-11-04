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Кавазашвили: не надо удивляться, что Карпин вызвал восемь спартаковцев, так и должно быть

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал включение восьми футболистов красно-белых в расширенный список сборной России.

«Не надо удивляться, что Карпин вызвал восемь спартаковцев. Так и должно быть, но у Валерия Георгиевича есть проблема. В СССР играли очень сильные футболисты, а в нынешней РПЛ не очень сильные игроки», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

По его мнению, главный тренер сборной России Валерий Карпин хочет довести игру команды до совершенства за счёт взаимопонимания игроков.

Напомним, что встреча между сборными Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00.

В марте ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.

Ранее бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о вызове в состав сборной России полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

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