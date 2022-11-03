Мостовой считает, что Пиняев заслуженно получил вызов в сборную России по футболу
«Считаю, что вызов заслуженный... В таком юном возрасте показывать такие крутые футбольные моменты, голы и передачи немногим дано», — цитирует Мостового «Чемпионат».
По его словам, у Пиняева есть качества, которыми его наградила природа, и футболист может ими воспользоваться.
В нынешнем сезоне 17-летний полузащитник провёл за самарский клуб 12 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Напомним, что встреча между сборными Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00.
В марте ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.
Ранее тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав национальной команды на ноябрьские сборы.