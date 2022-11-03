Мостовой считает, что Пиняев заслуженно получил вызов в сборную России по футболу

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о вызове в состав сборной России полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Считаю, что вызов заслуженный... В таком юном возрасте показывать такие крутые футбольные моменты, голы и передачи немногим дано», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, у Пиняева есть качества, которыми его наградила природа, и футболист может ими воспользоваться.

В нынешнем сезоне 17-летний полузащитник провёл за самарский клуб 12 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Напомним, что встреча между сборными Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00.

В марте ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав национальной команды на ноябрьские сборы.