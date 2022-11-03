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Пиняев и Сычевой впервые вызваны в сборную России по футболу

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Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав национальной команды на ноябрьские сборы.
Пиняев и Сычевой впервые вызваны в сборную России по футболу
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой попали в расширенный состав команды Валерия Карпина, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

18-летний Пиняев и 26-летний Сычевой впервые вызваны в сборную России. Форвард «Крыльев» в сезоне-2022/23 забил два мяча, нападающий «Оренбурга»  — 11. 

Всего в список вошли 37 футболистов, среди них восемь футболистов московского «Спартака».

Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00. 

График подготовки команды к встрече будет опубликован дополнительно.

В сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

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