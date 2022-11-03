Пиняев и Сычевой впервые вызваны в сборную России по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав национальной команды на ноябрьские сборы.

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой попали в расширенный состав команды Валерия Карпина, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

18-летний Пиняев и 26-летний Сычевой впервые вызваны в сборную России. Форвард «Крыльев» в сезоне-2022/23 забил два мяча, нападающий «Оренбурга» — 11.

Всего в список вошли 37 футболистов, среди них восемь футболистов московского «Спартака».

Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00.

График подготовки команды к встрече будет опубликован дополнительно.

В сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.