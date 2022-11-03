Пиняев и Сычевой впервые вызваны в сборную России по футболу
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой попали в расширенный состав команды Валерия Карпина, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
18-летний Пиняев и 26-летний Сычевой впервые вызваны в сборную России. Форвард «Крыльев» в сезоне-2022/23 забил два мяча, нападающий «Оренбурга» — 11.
Всего в список вошли 37 футболистов, среди них восемь футболистов московского «Спартака».
Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00.
График подготовки команды к встрече будет опубликован дополнительно.
В сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.