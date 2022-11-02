Сёмин считает, что сборной России будет сложно в матче с Таджикистаном
- РИА Новости
«На стадионе в Душанбе, на котором будут полные трибуны, будет прекрасная футбольная атмосфера. Думаю, что нашей сборной будет достаточно сложно. Это хороший спарринг», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Встреча Таджикистана с Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00.
В сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что матч Таджикистан — Россия обслужит бригада арбитров из Узбекистана.