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Сёмин считает, что сборной России будет сложно в матче с Таджикистаном

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.
Сёмин считает, что сборной России будет сложно в матче с Таджикистаном
  • РИА Новости

«На стадионе в Душанбе, на котором будут полные трибуны, будет прекрасная футбольная атмосфера. Думаю, что нашей сборной будет достаточно сложно. Это хороший спарринг», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Встреча Таджикистана с Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00.

В сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что матч Таджикистан — Россия обслужит бригада арбитров из Узбекистана.

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