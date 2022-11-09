Зотов: если Пиняев продолжит в том же духе, его ждёт такое же будущее, как у Кварацхелии

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов сравнил своего одноклубника Сергея Пиняева с полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Они чем‑то похожи. Сумасшедший дриблинг, обыгрыш один в один, стартовые движения. Если Пиняев продолжит в том же духе, его ждёт такое же будущее, как Хвичу сейчас», — цитирует Зотова «Матч ТВ».

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Кварацхелия в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами. Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина». Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о желании стать легендой для самарского клуба.