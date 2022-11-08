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Бейл готов стать легендой «Крыльев Советов»

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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о желании стать легендой для самарского клуба.
Бейл готов стать легендой «Крыльев Советов»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я готов стать легендой «Крыльев». Кто этого не хочет? У меня действительно есть амбиции. Сейчас «Крылья» стабильно выступают в Премьер-лиге», — цитирует Бейла «Чемпионат».

При этом игрок не смог ответить на вопрос, останется ли он в Самаре до конца карьеры.

В нынешнем сезоне Бейл провёл в чемпионате России 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее в «Крыльях Советов» заявили, что Сергей Пиняев заслужил оказаться в списке сборной России.

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