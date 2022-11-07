В «Крыльях Советов» считают, что Пиняев заслужил оказаться в списке сборной России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на попадание в окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор полузащитника Сергея Пиняева.

«Он приносит пользу клубу, своей результативной игрой заслужил оказаться в окончательном списке сборной», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Ранее Пиняев рассказал о своей футбольной мечте.