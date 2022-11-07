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Осинькин считает, что Пиняев в будущем может стать лидером сборной России

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал включение в окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор полузащитника Сергея Пиняева.
Осинькин считает, что Пиняев в будущем может стать лидером сборной России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Ребята прибавляют, ярко играли в последнее время. Мы довольны, понимаем их прогресс. Есть определённое удовлетворение, что ребята у нас растут! Может ли стать Пиняев лидером сборной в будущем? Конечно, может» — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провёл за самарский клуб 13 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Национальная команда проведёт сборы в Новогорске 14 и 15 ноября.

17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе.

20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте состоится игра между командами России и Узбекистана. Начало — в 15:00 мск.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре Пиняева.

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