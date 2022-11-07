Осинькин считает, что Пиняев в будущем может стать лидером сборной России
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«Ребята прибавляют, ярко играли в последнее время. Мы довольны, понимаем их прогресс. Есть определённое удовлетворение, что ребята у нас растут! Может ли стать Пиняев лидером сборной в будущем? Конечно, может» — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провёл за самарский клуб 13 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
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