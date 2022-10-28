Прыжок выше головы: как Черчесов вывел «Ференцварош» в плей-офф из «группы смерти» Лиги Европы

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова напрямую пробился в 1/8 финала Лиги Европы. После домашней ничьей с «Монако» команда гарантировала себе первое место в группе H (в последний раз ей удавалось выйти в весеннюю стадию еврокубков в 1975 году). Причём действующие чемпионы Венгрии изначально считались аутсайдерами своего квартета, в котором, помимо монегасков, играют «Трабзонспор» и «Црвена Звезда».

Нынешний еврокубковый сезон проходит без участия российских команд. Но страну на международной арене достойно представляет экс-наставник национальной команды Станислав Черчесов. Весной он оформил «золотой дубль» с «Ференцварошем» в Венгрии, а осенью начал творить с ним историю на континентальном уровне.

«Зелёные орлы» успешно стартовали в Лиге чемпионов, но в третьем квалификационном раунде по сумме двух матчей неожиданно уступили «Карабаху», из-за чего вынуждены были прокладывать свою дорожку в групповой этап Лиги Европы. Но нет худа без добра, ведь там они произвели фурор.

Благодаря ничьей с «Монако» будапештцы за тур до окончания этапа гарантировали себе не только продолжение борьбы, но и первую строчку в квартете, что автоматически выводит их в 1/8 финала. Это первый случай за последние 47 лет, когда «Ференцварошу» удалось пробиться в еврокубковую весну (в 1975-м они добрались до финала Кубка Кубков, в котором уступили киевскому «Динамо»).

Успех особенно ценен с учётом того, что они попали в «группу смерти». В компании с действующими чемпионами Сербии («Црвена Звезда») и Турции («Трабзонспором»), а также с одной из сильнейших команд Франции («Монако») «Фради» смотрелся аутсайдером.

Да и по стоимости составов он серьёзно уступал конкурентам. Ростер венгерского коллектива Transfermarkt оценивает приблизительно в €40,1 млн. Для сравнения: «Монако» — €347,6 млн, «Трабзонспор» — €145,7 млн, а «Црвена Звезда» — €56,1 млн. Впрочем, Черчесов призвал не обращать внимания на цифры.

«Деньги не играют в футбол. Вы можете зарабатывать их, хорошо выступая. Мы сегодня встречались с очень сильным соперником. И секрет успеха в том, что вся команда была единым целым. Принадлежим ли мы теперь к европейской элите? Не думаю. У нас своя история», — объяснил специалист после того, как его подопечным удалось в родных стенах отобрать очки у монегасков.

За тур до окончания группового этапа подопечные Черчесова набрали десять очков и стали недосягаемы для соперников. И это существенный шаг вперёд по сравнению с прошлым годом, когда команда довольствовалась одной победой при пяти поражениях. Правда, тогда будапештцам попались «Байер», «Бетис» и «Селтик».

При этом российский специалист не собирается останавливаться на достигнутом. После победы над французским коллективом в сентябре он заявил о желании добраться до финала турнира, который состоится как раз в Будапеште. Вспоминая успех сборной России на чемпионате мира 2018 года, можно не сомневаться: тренер верит в возможность решения этой сложной задачи.

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«Мы движемся от игры к игре. Конечно, знаем, что финал состоится дома. В любом случае я его посещу. Если получится не зрителем — будет круче», — приводит слова наставника «Чемпионат».

Помимо амбициозности, «Ференцварошу», как и другим коллективам тренера, присущ характер. Будапештцы бьются до последних минут, даже если события развиваются не в их пользу. Например, почти весь матч первого тура с «Трабзонспором» они провели в меньшинстве после удаления Эльдара Чивича, но взяли верх — 3:2.

Затем на выезде удалось дожать «Монако» благодаря голу Балинта Вечея в концовке. Показательным в этом отношении получилось и ответное противостояние с монегасками. В первом тайме у хозяев не выходило абсолютно ничего, и они могли пропустить гораздо больше одного мяча.

Но во втором удалось завладеть инициативой и на 82-й минуте вырвать необходимую ничью. Судьбу противостояния ударом в ближний угол решил Кристоффер Закариассен. Сработали и замены: вышедший на поле Токмак Нгуен отметился результативной передачей.

При этом в еврокубке венгерская команда обошлась практически без спадов и набрала максимум очков. Единственный провал пришёлся на гостевое противостояние с «Црвена Звезда» — 1:4. Тогда гости пропустили по истечении часа встречи четыре безответных мяча, а наставник даже обвинил футболистов в безволии.

Но спустя неделю взять у оппонента реванш дома помогли точные удары Закариассена и Сами Ммаэ — 2:1. К слову, на родной «Гроупама Арене» «Ференцварош» взял семь очков из девяти возможных.

А у поражения в Сербии были объективные причины. Во-первых, у «Фради» осенью крайне загруженный календарь: за 53 дня они провели во всех турнирах 13 матчей (в среднем по одной встрече за четыре дня). При этом нельзя забывать, что многие игроки выступают также за свои сборные, то есть они выходили на поле ещё чаще. Неслучайно гегемон столкнулся со сложностями именно после сентябрьской международной паузы.

«У нас перед гостевым матчем в сборную уезжали 12 человек. Когда за два-три дня до игры ребята встречаются, они все в разном состоянии. Команда подошла к матчу разбалансированной. Вроде люди те же, выглядят так же, а внутреннее наполнение другое. Это не оправдание, а констатация факта», — пояснил Черчесов.

К тому же некоторые вернулись из расположения национальных команд с травмами. Об этом тренер также говорил после крупного поражения в Белграде. По словам специалиста, он не мог рассчитывать на пятерых лидеров, а в обороне имел только четырёх человек. Кадровые проблемы закономерно привели к негативному результату.

В частности, дыра образовалась на левом фланге обороны. Упомянутый Чивич сначала отбывал дисквалификацию, а затем выбыл из строя из-за травмы. В результате его позицию вынужденно закрывал Лорант Пашка, только в этом году дебютировавший в элитном венгерском дивизионе.

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Если не брать в расчёт домашнюю победу над «Црвена Звезда» и ничью с «Монако» в ЛЕ, октябрь в целом получился не слишком удачным. В OTP Банк Лиге футболисты Черчесова умудрились уступить не только вернувшемуся в элиту «Кечкемету», но и аутсайдеру «Мезёкёвешду». А в 1/16 финала Кубка страны они сенсационно проиграли в дополнительное время команде третьего по силе дивизиона «Иванче».

Но, несмотря на необходимость разрываться на несколько фронтов, гегемон держит марку как в ЛЕ, так и в национальном первенстве. После 12 туров он лидирует с 24 очками, на одно опережая «Кечкемет». Однако по сравнению с ближайшими преследователями у действующего чемпиона две встречи в запасе.

Вместе с тем можно сказать, что Черчесов выжимает из состава максимум, ведь клуб летом провёл скромную трансферную кампанию. Покинули Венгрию сразу четыре основных исполнителя: Александр Зубков, Миха Блажич, Марко Марин и Форчун Бэсси. Потеряв их, будапештцы точечно усилили проблемные позиции, потратив всего €3,5 млн.

Двоих новичков специалист сходу встроил в состав. Отметившийся в ЛЧ с «Шерифом» правый вингер Адама Траоре провёл 23 матча во всех турнирах и забил 14 мячей. А молодой голландский защитник Матс Кнустер теперь практически незаменим в центре обороны. Постепенно адаптируется в новой стране и атакующий хавбек Амер Гояк, купленный у загребского «Динамо».