Колосков: Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался по поводу того, что венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола. Ранее добивался успехов в Польше, а теперь — в Венгрии. Лучший тренер России? Сейчас он не имеет никакого отношения к России», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что «Ференцварош» и «Монако» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы — 1:1. Таким образом, «Ференцварош» (десять очков) занимает первое место в таблице и выходит в плей-офф турнира.

Ранее гол Криштиану Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Шериф» в Лиге Европы.