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Колосков: Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался по поводу того, что венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова вышел в плей-офф Лиги Европы.
Колосков: Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола
  • Gettyimages.ru
  • © Srdjan Stevanovic

«Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола. Ранее добивался успехов в Польше, а теперь — в Венгрии. Лучший тренер России? Сейчас он не имеет никакого отношения к России», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что «Ференцварош» и «Монако» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы — 1:1. Таким образом, «Ференцварош» (десять очков) занимает первое место в таблице и выходит в плей-офф турнира.

Ранее гол Криштиану Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Шериф» в Лиге Европы.

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