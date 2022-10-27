Узнать больше

Петржела: на сегодня Черчесов сильнее Карпина

Короткая ссылка
Властимил Петржела сравнил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и специалиста «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
Петржела: на сегодня Черчесов сильнее Карпина
  • РИА Новости

«На сегодня Черчесов сильнее Карпина, потому что он старше, выигрывал трофеи, тренировал сборную и в «Ференцвароше» хорошо работает. Они оба хорошие специалисты, но Станислав посильнее и статуснее», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что наставник «Ростова» в будущем может стать лучшим тренером в Европе.

Под руководством Карпина «Ростов» после 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее Карпин прокомментировал возможный переход Сутормина в «Ростов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить