Петржела: на сегодня Черчесов сильнее Карпина
- РИА Новости
«На сегодня Черчесов сильнее Карпина, потому что он старше, выигрывал трофеи, тренировал сборную и в «Ференцвароше» хорошо работает. Они оба хорошие специалисты, но Станислав посильнее и статуснее», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что наставник «Ростова» в будущем может стать лучшим тренером в Европе.
Под руководством Карпина «Ростов» после 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.
Ранее Карпин прокомментировал возможный переход Сутормина в «Ростов».