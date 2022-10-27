Петржела: на сегодня Черчесов сильнее Карпина

Властимил Петржела сравнил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и специалиста «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«На сегодня Черчесов сильнее Карпина, потому что он старше, выигрывал трофеи, тренировал сборную и в «Ференцвароше» хорошо работает. Они оба хорошие специалисты, но Станислав посильнее и статуснее», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что наставник «Ростова» в будущем может стать лучшим тренером в Европе.

Под руководством Карпина «Ростов» после 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее Карпин прокомментировал возможный переход Сутормина в «Ростов».