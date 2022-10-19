«Ференцварош» Черчесова проиграл команде третьего дивизиона в Кубке Венгрии
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- © Srdjan Stevanovic
Основное время встречи завершилась со счётом 2:2, а в дополнительное время нападающий хозяев Керчо Бенце забил мяч и принёс своей команде победу.
Напомним, что «Ференцварош» является действующим обладателем Кубка Венгрии. В прошлом сезоне команда выиграла этот трофей под руководством Черчесова.
Ранее сообщалось, что «Ференцварош» Черчесова победил команду «Црвена Звезда» в Лиге Европы.