«Ференцварош» Черчесова проиграл команде третьего дивизиона в Кубке Венгрии

«Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова в гостях потерпел поражение от команды третьего дивизиона «Иванче» в матче 1/16 Кубка Венгрии.

Основное время встречи завершилась со счётом 2:2, а в дополнительное время нападающий хозяев Керчо Бенце забил мяч и принёс своей команде победу.

Напомним, что «Ференцварош» является действующим обладателем Кубка Венгрии. В прошлом сезоне команда выиграла этот трофей под руководством Черчесова.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» Черчесова победил команду «Црвена Звезда» в Лиге Европы.