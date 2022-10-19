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«Ференцварош» Черчесова проиграл команде третьего дивизиона в Кубке Венгрии

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«Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова в гостях потерпел поражение от команды третьего дивизиона «Иванче» в матче 1/16 Кубка Венгрии.
«Ференцварош» Черчесова проиграл команде третьего дивизиона в Кубке Венгрии
  • Gettyimages.ru
  • © Srdjan Stevanovic

Основное время встречи завершилась со счётом 2:2, а в дополнительное время нападающий хозяев Керчо Бенце забил мяч и принёс своей команде победу.

Напомним, что «Ференцварош» является действующим обладателем Кубка Венгрии. В прошлом сезоне команда выиграла этот трофей под руководством Черчесова.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» Черчесова победил команду «Црвена Звезда» в Лиге Европы.

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