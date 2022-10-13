«Ференцварош» Черчесова победил «Црвену Звезду» в Лиге Европы

«Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова одержал победу над «Црвеной Звездой» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Групама Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитник Кристоффер Закариассен и защитник Сами Ммаэ. У гостей единственный гол на счету нападающего Стефана Митровича.

Таким образом, «Ференцварош» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы H. «Црвена Звезда» с тремя очками опустилась на последнюю, четвёртую позицию.

Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы.