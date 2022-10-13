«Ференцварош» Черчесова победил «Црвену Звезду» в Лиге Европы
Встреча проходила на стадионе «Групама Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитник Кристоффер Закариассен и защитник Сами Ммаэ. У гостей единственный гол на счету нападающего Стефана Митровича.
Таким образом, «Ференцварош» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы H. «Црвена Звезда» с тремя очками опустилась на последнюю, четвёртую позицию.
Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы.