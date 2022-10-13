Узнать больше

«Ференцварош» Черчесова победил «Црвену Звезду» в Лиге Европы

Короткая ссылка
«Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова одержал победу над «Црвеной Звездой» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Групама Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитник Кристоффер Закариассен и защитник Сами Ммаэ. У гостей единственный гол на счету нападающего Стефана Митровича.

Таким образом, «Ференцварош» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы H. «Црвена Звезда» с тремя очками опустилась на последнюю, четвёртую позицию.

Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить