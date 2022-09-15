«Ференцварош» Черчесова победил «Монако» в ЛЕ, Головин сыграл 73 минуты

Венгерский «Ференцварош» в гостях нанёс поражение французскому «Монако» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Игра группы Н в Монако завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова.

Победный мяч забил на 80-й минуте Балинт Вечеи.

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 73 минуты. Российский хавбек не отметился результативными действиями.

«Ференцварош» (шесть очков) лидирует в турнирной таблице. «Трабзонспор» (три очка) — второй, «Монако» (три очка) — третий, «Црвена Звезда» (0 очков) — четвертая.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом».