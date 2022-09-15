Фред считает, что «Манчестер Юнайтед» ждёт сложный матч с «Шерифом»
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«Это будет сложная игра против хорошего клуба. «Шериф» — команда высокого уровня. К сожалению, мы проиграли нашу первую игру «Реалу Сосьедад», так что мы должны стремиться к победе», — приводит слова Фреда пресс-служба МЮ.
Он также подчеркнул, что английский клуб сделает всё для победы в матче с «Шерифом». По его словам, это будет нелёгкий матч.
Игра группы Е между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанской команды.
Мяч забил Брайс Мендес (на 58-й минуте, пенальти).
Матч «Шериф» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 15 сентября. Начало — в 19.45 мск.
Ранее английский нападающий Мэйсон Гринвуд, обвиняемый в домашнем насилии, был включён в состав молодёжной команды «Манчестер Юнайтед».