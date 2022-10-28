Головин: есть разочарование, что не удалось удержать победу в матче с «Ференцварошем»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ничьей в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».

«Есть определённое разочарование из-за того, что не удалось удержать победу. Всё-таки мы много времени провели в атаке, неплохо комбинировали, вели в счёте. С другой стороны, соперник играл дома», — цитирует Головина Sport24.

Напомним, что «Ференцварош» и «Монако» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы — 1:1. Таким образом, «Ференцварош» (десять очков) занимает первое место в таблице и выходит в плей-офф турнира. «Монако» (семь) располагается на второй позиции.

Ранее Вячеслав Колосков высказался по поводу того, что венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова вышел в плей-офф Лиги Европы.